Sosta vietata in viale Geno, tuffi proibiti in viale Puecher e ancora ubriachi in via Anzani. A tracciare la mappa cittadina dove viene commesso il maggior numero di violazioni del regolamento di polizia urbana è stato Vincenzo Aiello, comandante della polizia locale di Como, ieri sera in consiglio comunale.

Dal 1 luglio del 2019 – data in cui è entrato in vigore il regolamento di polizia urbana – al 20 ottobre del 2022 in totale sono stati compiuti 2134 interventi per la sicurezza urbana in 343 del territorio comasco.