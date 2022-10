Ztl di Como. Via Borgovico a Como nella Zona a Traffico Limitato. La proposta è arrivata ieri sera dal sindaco Alessandro Rapinese in consiglio comunale.

“Al momento sulla via sono in corso dei lavori importanti che riguardano il rifacimento totale dei sottoservizi – ha detto il primo cittadino – A breve termineranno gli allacciamenti, poi provvederemo con un’asfaltatura provvisoria per l’inverno. Una volta terminati gli interventi stanzieremo i soldi per introdurre la strada all’interno della ztl”. La proposta era contenuta nel programma elettorale del primo cittadino. “Via Borgovico vecchia essendo centro storico a tutti gli effetti entrerà nella Ztl – si legge nel documento che specifica come il passaggio sarà graduale – Per i primi 5 anni la Ztl sarà limitata al traffico soltanto la sera dopo le 20 e durante i fine settimana”. E infine: “contrariamente al passato prima creeremo nuovi posti auto solo dopo inizieremo a toglierne e riqualificare”.

La proposta di cambiare la viabilità nella storica via cittadina era già stata avanzata dalla precedente giunta comunale, con un provvedimento per lo stop ai mezzi pesanti, con una massa superiore alle 3 tonnellate e mezzo e velocità limitata per i veicoli fissata a 30 chilometri orari. Le modifiche alla circolazione stradale in via

Intanto in via Borgovico vecchia si è aperta la nuova fase di interventi che riguarda i sottoservizi e in particolare acqua e gas. I primi scavi sulla via – partiti a inizio marzo scorso – avevano riguardato la riqualificazione della rete dell’acquedotto. Se non si verificheranno intoppi il cantiere dovrebbe chiudersi a metà novembre.