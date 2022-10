Giardini e aree verdi di Como, via libera della giunta comunale al progetto in fase unica per la riqualificazione di alcune aree verdi della città. Nel dettaglio si tratta del parchetto di via Crispi, le due aree cani di via Dottesio e via Carlo Cattaneo e infine il giardino di via Zezio.

Il valore complessivo del progetto, predisposto dal settore Parchi e Giardini del Comune di Como, è pari a 150mila euro.

L’intervento – come detto – prevede la riqualificazione del parchetto di via Crispi che sarà diviso in due: una parte a uso dei cittadini con nuovi giochi per i bambini e l’altra invece per i cani. Sarà realizzata inoltre una nuova area cani nel giardino di in via Zezio mentre saranno eliminate quelle di via Dottesio e di via Cattaneo. Negli ultimi due casi i giardini saranno riqualificati e destinati ai cittadini.

Intanto a inizio mese l’amministrazione cittadina ha stanziato 200mila euro per riqualificare cinque aree verdi della città di Como. Dai giardini di piazza del Popolo a quelli di via Bellinzona-Beccaria fino al viale Geno. Anche in questo caso l’ufficio Parchi e Giardini di Palazzo Cernezzi ha redatto il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Gli interventi sono inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024.