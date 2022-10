L’avviso è arrivato tramite YouPol, l’applicazione che permette ai cittadini di segnalare, anche in forma anonima, una situazione di pericolo o di scarsa sicurezza. Una comunicazione che ipotizzava un giro di spaccio in via Marchesi, a Ponte Chiasso, quartiere di Como al confine con la Svizzera. I poliziotti, ieri pomeriggio, hanno quindi controllato un uomo che si aggirava nella via con fare sospetto. L’hanno perquisito, trovando – nelle tasche e in casa – 16 involucri di cocaina, per un totale di 7 grammi, e 2200 euro, verosimilmente frutto di spaccio. L’uomo, un albanese 22enne, è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.