Esordio casalingo per la squadra della Briantea84 di basket in carrozzina. La formazione brianzola ha vinto la prima gara stagionale a Reggio Calabria per 60-72. Nel secondo match del torneo di serie A i canturini sono impegnati sul campo amico del PalaMeda di Meda. Sabato 29 ottobre alle ore 20.30 è il calendario la sfida contro i Giovani e Tenaci di Roma, squadra neopromossa e all’esordio nella massima categoria. Prima dell’inizio del match ci sarà un minuto di raccoglimento nel ricordo di Alfredo Marson, storico presidente della Briantea84, scomparso nell’agosto scorso.

“Tutti i giocatori si stanno allenando con professionalità e con grande voglia” ha commentato coach Josef Jaglowski, allenatore della formazione canturina. “Dopo la trasferta di Reggio Calabria abbiamo analizzato la gara e apportato modifiche alle tattiche di gioco. Ho sempre impostato i giocatori allo stesso modo per tutte le partite. Dobbiamo giocare forte e come squadra e mostrare una buona pallacanestro. Ho sentito molto parlare del sesto uomo in campo di questa squadra, ovvero i tifosi. Spero davvero che si possano divertire, ma soprattutto apprezzare il risultato del nostro lavoro”.

“Abbiamo iniziato a lavorare con il nuovo allenatore da poco più di un mese e mezzo” spiega il capitano Jacopo Geninazzi. “Coach Jaglowski è molto esigente e ha grande fiducia in noi: lo stiamo ripagando con un ottimo lavoro quotidiano. Siamo solo ad inizio stagione, la partita di sabato sarà un ulteriore passo per rodare i meccanismi. Sarà interessante vedere una nuova squadra che per la prima volta affronta la serie A come quella di Roma. Noi siamo i campioni in carica, quindi tutti vogliono dimostrare qualcosa in più contro di noi. Arriviamo però preparati ad ogni partita, consapevoli che la gara deve essere lo specchio degli ottimi allenamenti che facciamo durante la settimana”.