Restyling in vista per il campo sportivo comunale di via Spartaco – via Pasquale Paoli a Como. La giunta ha approvato lo spacchettamento del progetto di riqualificazione in due lotti.

“Si partirà con il lotto uno, che prevede il rifacimento del campo da calcio con l’erba sintetica – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Maurizio Ciabattoni – I tempi non sono prevedibili, in quanto il progetto esecutivo dovrà ancora passare in giunta. Si procederà poi con la gara per l’affidamento dei lavori. Si ipotizza che il cantiere possa partire con il prossimo anno”.

Il secondo lotto degli interventi prevede invece la ristrutturazione dei vecchi spogliatoi. “Si riqualificheranno le parti già attualmente utilizzate – spiega Ciabattoni – con l’aggiunta di nuove aree. Il secondo piano dell’edificio, oggi non agibile, diventerà operativo. Saranno realizzati un ascensore e dei locali per gli uffici delle società sportive”.

L’intenzione è quella di dare un nuovo volto anche al parco Negretti di Rebbio. “Abbiamo effettuato un sopralluogo questa mattina – dice l’assessore – Posizioneremo un innovativo attrezzo con le sbarre dedicato all’allenamento dei ragazzi over 14, con una nuova pavimentazione in gomma. Stiamo valutando di sostituire i vecchi giochi dell’area dedicata ai bambini. Infine è prevista la ristrutturazione del bar. Si tratta di un parco dalle grandi potenzialità”.