Erba, incendio nella notte. Fiamme all’interno di un fabbricato in una corte disabitata in via san Maurizio. I vigili del fuoco sono intervenuti attorno alle 2.30. Impegnate complessivamente sette squadre dei vigili del fuoco provenienti dalle sedi di Erba, Canzo, Cantù e Como.

Al momento sono in fase di completamento le operazioni di minuto spegnimento e messa in sicurezza. Stamattina sono ancora sul posto tre mezzi. Seguiranno indagini per ricostruire la dinamica dell’evento. Non si segnalano feriti.