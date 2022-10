Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è detto “profondamente scosso e rattristato” per l’omicidio di Asso. Il capo dello Stato ha inviato un messaggio al comandante generale dell’Arma dei carabinieri, generale di corpo d’armata Teo Luzi.

“Sono profondamente scosso e rattristato dalle notizie dei tragici fatti nei quali, presso la stazione carabinieri di Asso in provincia di Como, è rimasto ucciso il luogotenente carica speciale dei carabinieri Doriano Furceri e ferito uno dei militari intervenuti nell’arresto del responsabile – scrive il presidente Mattarella – In questa triste circostanza, nell’esprimere la mia vicinanza all’Arma dei carabinieri, la prego di far giungere i miei sentimenti di partecipe e solidale cordoglio ai familiari del luogotenente Furceri e gli auguri di pronto ristabilimento al carabiniere colpito”.

Attilio Fontana

Parole di cordoglio anche dal presidente della Regione Attilio Fontana. “Un’altra triste e funesta notizia. È stato trovato morto il comandante dei carabinieri della caserma di Asso ucciso da un collega a colpi di arma da fuoco. Alla famiglia e ai suoi cari il cordoglio e la più sentita vicinanza della Regione Lombardia e di tutti i lombardi”.

Alessandro Fermi

“Il consiglio regionale della Lombardia esprime cordoglio e vicinanza alla moglie, ai figli e ai familiari del luogotenente Doriano Furceri, comandante della caserma di Asso, e rivolge un pensiero particolare a tutti i servitori dello Stato che ogni giorno, a rischio della loro stessa vita, lavorano al servizio delle istituzioni per garantire la sicurezza dei cittadini. Al tempo stesso esprimo profonda gratitudine ai reparti speciali dei Carabinieri, che con la loro azione hanno consentito di liberare gli ostaggi e porre fine a ore di angoscia senza ulteriori perdite umane”. Queste le parole del presidente del consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi.

Letizia Moratti

L’assessore regionale al Welfare Letizia Moratti riflette sulla tragedia di Asso e su quella di Assago. “In attesa che gli inquirenti chiariscano i contorni delle due drammatiche vicende di Assago e Asso – dice – ho chiesto alla direzione generale Welfare di far predisporre due relazioni sugli episodi, con particolare riferimento all’assistenza psichiatrica e di presa in carico degli autori dei delitti”. Lo ha dichiarato la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti. “Per i due gravi fatti di cronaca hanno sconvolto ieri sera la Lombardia ed il Paese – ha detto ancora Moratti – esprimo dolore e sconcerto per le due vittime, Luis Fernando Ruggieri e il luogotenente Doriano Furceri, e per tutti i feriti, unitamente alla vicinanza alle loro famiglie”.