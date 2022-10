Comune, prorogato al 30 novembre 2022 il termine per la presentazione delle domande per la concessione di contributi una tantum a sostegno del pagamento delle utenze domestiche e per l’avvio di un nuovo contratto in locazione a favore di adulti e nuclei familiari in difficoltà economica per gli effetti derivanti dall’emergenza sanitaria da covid 19, per l’anno 2022.

La domanda va inoltrata esclusivamente online utilizzando la piattaforma https://istanzeonline.comune.como.it. L’accesso alla piattaforma è consentito con SPID, Carta di identità elettronica o Carta regionale dei servizi.

Per informazioni è possibile contattare il numero: 347 5889102 nelle giornate di martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30.