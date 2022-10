Interventi dei vigili del fuoco: auto in fiamme a Erba e vettura ribaltata a Guanzate.

I pompieri sono dapprima intervenuti a Erba, intorno alle 9, in via Minoretti per incendio in un’autovettura che è stato spento. Poco dopo, alle 9.15, due squadre dei distaccamenti di Lomazzo ed Appiano Gentile sono intervenute a Guanzate in via Roma per un incidente stradale con due persone ferite all’interno di una vettura ribaltata.