Natale a Como, in Comune arriva una sola offerta per l’organizzazione del mercatino delle casette in città.

Il bando – chiuso alla mezzanotte di ieri – prevede la realizzazione e l’organizzazione delle 73 casette di Natale che – a partire dal 26 novembre e fino all’8 gennaio – saranno disposte in piazza Cavour, via Corridoni e piazza Grimoldi. Non più dunque un unico bando per aggiudicarsi il Natale comasco. Diversamente dal passato infatti l’amministrazione ha deciso di riconsiderare il modello organizzativo finora seguito e di procedere con bandi distinti per favorire una maggiore concorrenza.

“Abbiamo ricevuto un’unica offerta che è già stata esaminata dalla commissione e giudicata aderente ai requisiti del bando”, ha confermato l’assessore al Commercio del Comune di Como Michele Cappelletti.

Intanto – come annunciato nei giorni scorsi – chi si aggiudicherà il mercatino natalizio dovrà provvedere alla pulizia e alla sicurezza dell’area e dovrà occuparsi delle attività di spettacolo e di intrattenimento in piazza Perretta o in altre piazze cittadine e organizzare lo spettacolo pirotecnico.

“Finalmente si avviano alla conclusione le procedure per il Natale a Como – ha aggiunto ancora l’assessore Cappelletti – Lunedì si chiuderà il bando per pista del ghiaccio e in settimana saranno pubblicati gli avvisi relativi alla ruota panoramica e alle giostre che animeranno piazza Volta e viale Puecher”. Infine ha detto:“Abbiamo lavorato intensamente e con rapidità, il mio ringraziamento va al settore Commercio”.

Infine per quanto riguarda il bando luminarie in città l’assessore ha fatto sapere che è arrivata più di un’offerta.