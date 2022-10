Più “zone rosse” e stop al consumo di alcolici in strada, il nuovo regolamento di polizia urbana è stato approvato ieri sera dal consiglio comunale: 19 voti a favore della Lista Rapinese e nove i contrari, Pd, Svolta Civica, Fratelli d’Italia e Noi con l’Italia. Assente in aula la Lega.

Il divieto di consumare alcol su tutto il territorio comunale di Como, che non sia in prossimità di dehor e spazi di somministrazione, è dunque diventato realtà. Nel nuovo regolamento sono state inoltre ampliate le zone rosse cittadine, ossia strade e piazze della città considerate particolarmente a rischio sotto il profilo della sicurezza. Oltre alla zona tra via Anzani e via Magenta, intese come strade e non soltanto come i giardinetti, la zona rossa viene estesa a un’altra ventina di piazze e strade, che si vanno ad aggiungere a quelle già inserite nel precedente regolamento di polizia urbana. Nel nuovo documento la “zona rossa” dunque si estende anche a largo Don Roberto Malgesini, piazza Cacciatori delle Alpi e ancora: viale Varese e via Cattaneo. Nell’elenco è inoltre inserita anche piazza Vittoria in particolare l’area destinata a mercato e la fermata dei bus.

Per chi non rispetterà le norme indicate dal nuovo regolamento scatterà l’ordine di allontanamento e successivamente il Daspo urbano.

Ieri inoltre il consiglio comunale ha approvato anche il nuovo documento che disciplina gli artisti di strada. In questo caso 20 i voti a favore provenienti dalla Lista Rapinese, nove i contrari delle opposizioni. Lega assente. Il testo prevede l’esibizione degli artisti in piazze e strade concordate con l’amministrazione.