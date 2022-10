Quasi mille prestazioni aggiuntive in 5 mesi messe a disposizione dall’Asst lariana. Per la precisione 161 (tra queste Tc, risonanze, eco/mammografie, prima visita ginecologica e ortopedica) nel mese di maggio e 204 nel mese di giugno. Poi 216 a luglio, 116 ad agosto, 232 a settembre.



Sono questi i numeri dell’azienda sociosanitaria territoriale lariana relativi alla sperimentazione avviata da Regione Lombardia per la messa disposizione dei cittadini di prestazioni aggiuntive nelle fasce serali (dalle 20 alle 24) dal lunedì al venerdì, nei pomeriggi dei giorni prefestivi e nei giorni festivi. La sperimentazione ha una durata di 12 mesi e l’iniziativa riguarda, in particolare, le prestazioni di diagnostica per immagini (Tc, risonanza magnetica, mammografia).

Nulla cambia per i cittadini che pagano soltanto il ticket, se dovuto.



“Si tratta di prestazioni aggiuntive, messe a disposizione la sera, il sabato pomeriggio e la domenica – spiega il direttore generale di Asst Lariana, Fabio Banfi – Oltre alle prestazioni di diagnostica abbiamo inserito anche prime visite per l’ambito ginecologico e ortopedico. La sperimentazione dura un anno e da parte nostra riserviamo massima attenzione ed impegno”.

I canali di prenotazione sono sempre gli stessi: call center regionale oppure online al sito prenotasalute.regione.lombardia.it o utilizzando l’App Salutile Prenotazioni, attraverso il proprio cellulare; in farmacia o ancora negli sportelli Cup delle singole strutture sanitarie.