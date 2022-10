Quinta giornata del campionato di serie A2, girone verde. La pallacanestro Cantù sfiderà domani alle 17 al PalaDesio Trapani. I brianzoli di coach Meo Sacchetti sono a sei punti in classifica, a due lunghezze dalla capolista Vanoli Cremona.

I siciliani allenati da coach Daniele Parente hanno vinto una gara sulle tre disputate e hanno riposato alla seconda giornata. I precedenti della passata stagione vedono i canturini sempre vincenti: 72-91 a Trapani e 103-67 a Desio.

Durante l’intervallo della sfida con Trapani scenderà in campo una delegazione dell’UnipolSai Briantea84, prima squadra e giovanile, che saluterà i tifosi canturini con la Supercoppa Martin Mancini vinta nei giorni scorsi dalla formazione Junior del sodalizio brianzolo.

“Giovanni Severini si è allenato – spiega coach Sacchetti -. Ogni tanto dobbiamo dare delle pause ai giocatori che hanno qualche acciacco, ma dovremmo esserci tutti, escluso Francesco Stefanelli. Non siamo ancora in grado di essere dominanti. Dobbiamo lottare con tutti e non sentirci più forti. Mi piacerebbe che la squadra andasse di più a canestro. Voglio vedere una squadra che corre di più. Poco per volta ci scioglieremo di più anche in attacco e colpire in contropiede”.

“Ho enorme rispetto delle squadre come Trapani che giocano con una faccia tosta. Se noi riuscissimo a carpire un po’ dell’aggressività che dimostrano queste squadre sarebbe una gran cosa”.