Due arresti per droga in poche ore a Como nel pomeriggio di ieri. Interventi distinti, eseguiti in entrambi i casi dagli agenti delle volanti della questura di Como in città. Fermati con l’accusa di spaccio di stupefacenti una 21enne e un 47enne residenti nel capoluogo lariano.

Alle 16.30 i ieri, i poliziotti hanno notato sul viadotto dei Lavatoi la giovane, già fermata nell’aprile scorso con l’accusa di spaccio. Hanno deciso di fare un controllo.

La 21enne è apparsa nervosa e ha consegnato spontaneamente cinque involucri con un totale di quasi 25 grammi di hashish. Gli agenti hanno deciso di proseguire i controlli nell’abitazione della giovane comasca e hanno trovato ulteriori 31 grammi di marijuana e oltre 30 di hashish. Nascosti in diversi cassetti hanno scoperto poi 830 euro in banconote di vario taglio. La sostanza stupefacente e i soldi sono stati sequestrati e la donna è stata arrestata.

Tre ore dopo, nuovo intervento della polizia sempre a Como. Fermato per un controllo, un 47enne residente in città è stato trovato in possesso di 257 grammi di hashish, denaro e un bilancino di precisione. Anche in questo caso è scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio.

Entrambi gli arrestati sono stati processati oggi con rito direttissimo in tribunale a Como. La 21enne è stata condannata a un anno e rimessa in libertà. I soldi sono stati confiscati e le è stato notificato un avviso orale. Il 47enne ha chiesto i termini a difesa. Disposti gli arresti domiciliari fino alla prossima udienza fissata per l’8 novembre.