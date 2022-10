Sconfitta di misura per il Como nella trasferta a Parma, vietata ai tifosi lariani. Basta un gol ai padroni di casa per conquistare la vittoria e i tre punti. La squadra di mister Moreno Longo in questo campionato non ha mai vinto fuori casa.

Sulla panchina del Como non c’è mister Longo, squalificato e sostituito da Migliaccio. Al 12’ Blanco atterrato in area e rigore per il Como. L’arbitro però ricorre al Var e non assegna il penalty perché Cerri era in fuorigioco.

Gli ospiti ci riprovano al 25’, ma al 38’ è il Parma a portarsi in vantaggio con un gol di testa di Delprato. I lariani subiscono ancora una volta una rete su calcio d’angolo. Lariani vicini al pareggio poco prima dell’intervallo con Cerri, ma il gol non arriva.

Nella ripresa occasione per il raddoppio per il Parma con Tutino. Prova a reagire il Como ma senza successo e la sfida finisce 1-0 per i padroni di casa, che conquistano i 3 punti.

I lariani restano bloccati a 9 punti in classifica dopo 11 giornate e torneranno in campo domenica prossima al Sinigaglia contro il Venezia, penultima insieme ai lariani con lo stesso punteggio.