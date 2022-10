I drammatici eventi della caserma di Asso sono il dramma di un’intera comunità. Il paese si ferme in segno di lutto e di rispetto del dolore delle famiglie del comandante Doriano Furceri, ma anche di Antonio Milia, in carcere al Bassone per l’omicidio del suo superiore. Il brigadiere era da anni in servizio a Asso e molti cittadini lo conoscono personalmente. Si era già guadagnato la stima e il rispetto della comunità anche il comandante, che guidava la stazione dei carabinieri da meno di un anno. Le famiglie di entrambi vivevano negli alloggi della caserma ed erano inserite nella sede del paese.

Per il lungo ponte di Ognissanti, ad Asso sono stati annullati o rinviati tutti gli eventi in programma. “Gli avvenimenti che hanno colpito in queste ore il nostro paese ci costringono a rimandare la castagnata in programma per domenica 30 ottobre e per martedì 1 novembre – annunciano i responsabili di Asso Incontra – Non appena avremo riprogrammato la nuova data, sarà nostra premura comunicarvelo. Esprimiamo la nostra vicinanza alle famiglie coinvolte in questa vicenda che ha scosso profondamente la comunità assese”.

Annullata la festa di Halloween in programma domani pomeriggio.

Venerdì sera era stata organizzata una fiaccolata silenziosa dal Comune alla caserma dei carabinieri.