Biglietti e abbonamenti del bus più cari a Como. Da domani, martedì 1° novembre, entreranno in vigore le nuove tariffe del trasporto pubblico. L’aumento previsto è dell’8%. Da domani, dunque, a tutti i titoli di viaggio verranno applicati i nuovi costi.

Per ridurre l’impatto sulle famiglie, sono state introdotte due nuove tariffe che permetteranno agli studenti, fino alla fine dell’anno scolastico, di continuare a pagare il prezzo attuale. I due nuovi titoli di viaggio sono annuali e rivolti soltanto agli studenti. Saranno validi dal 1° novembre e dal 1° dicembre fino alla fine della scuola. Questi abbonamenti saranno messi in vendita al vecchio prezzo di 7 abbonamenti mensili da novembre oppure di 6 da dicembre.

I prezzi aumenteranno invece per il biglietto di corsa semplice urbano ed extraurbano e del carnet.

Il biglietto di corsa semplice su tratta urbana da 75 minuti costerà 1,40 euro, mentre quello valido per 90 minuti 2,50 euro. Il giornaliero urbano passerà a 3,30 euro. Il carnet da 11 viaggi costerà 14 euro, l’abbonamento settimanale urbano 12,50, mentre quello mensile 37 euro e quello annuale 323 euro. L’elenco completo delle tariffe è consultabile sul sito di Asf.

È attivo inoltre dal mese di settembre il Bonus Trasporti, il contributo erogato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile che può raggiungere un massimo di 60 euro al mese per acquistare abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico. Possono richiederlo, per sé o per un minore a carico, solo le persone che nel 2021 abbiano percepito un reddito non superiore ai 35mila euro.

Per sottoscrivere gli abbonamenti (annuali o mensili), l’azienda ricorda che è attiva la nuova piattaforma online, alla quale si accede direttamente attraverso il sito www.asfautolinee.it.

C’è però chi preferisce effettuare il rinnovo agli sportelli. Lunghe code si sono registrate già da sabato alla biglietteria di Asf Autolinee in piazza Matteotti a Como.