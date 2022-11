Patenti ritirate per limiti di velocità superati, guida in stato di ebbrezza, e, in un caso, per possesso di stupefacenti. E poi ancora fermo amministrativo per tre veicoli, tra cui una microcar con tre passeggeri. Due erano nel baule.

Notte di Halloween di controlli per la polizia locale di Como. In totale 5 pattuglie coordinate da un ufficiale posizionate in diverse zone della città. Via Paoli, via Canturina, via Albricci, via Bellinzona e via per Cernobbio, viale Innocenzo. Utilizzando anche il telelaser e l’etilometro “drogatest “, hanno accertato tredici violazioni al codice della strada. Quattro per superamento dei limiti di velocità, in un caso con ritiro della patente perché l’automobilista sfrecciava lungo la via Paoli a 98 km orari. Si aggiungono ulteriori due patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza (in un caso con anche denuncia all’autorità giudiziaria visto il tasso alcolemico elevato), infine una quarta per possesso di stupefacenti da parte del conducente.

Tre i mezzi sottoposti a fermo amministrativo tra cui un’auto che viaggiava senza targa anteriore e una moto per trasporto irregolare di passeggero. E – come detto – una microcar sulla quale si trovavano tre persone, due delle quali nel baule.