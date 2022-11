Libero transito anche per i mezzi pesanti a partire da oggi sulla Statale Regina.

È scaduta ieri l’ordinanza introdotta a fine maggio per regolare il passaggio dei mezzi di lunghezza superiore a 9, 1 metri, dunque dei camion e degli autobus turistici, nel tratto compreso tra Colonno e Ossuccio. Un provvedimento pensato per ridurre il più possibile il rischio di caos nelle strettoie. In questi punti, l’eventuale incrocio tra mezzi pesanti e autobus che viaggiano in direzioni opposte rischia infatti inevitabilmente di creare intoppi e blocchi della circolazione.

Il 4 novembre terminano il loro lavoro anche gli osservatori del traffico, che in questi mesi hanno vigilato sui punti più critici della Statale, comunicando situazioni potenzialmente rischiose.

Sulla Regina si sta chiudendo una lunga stagione da record. “Anche l’ultimo weekend appena passato ha fatto registrare il pienone – dice il comandante della polizia locale di Tremezzina, Massimo Castelli – Siamo tornati ai livelli pre-pandemia, con numeri anche superiori. In media abbiamo registrato il passaggio giornaliero di 15-16mila veicoli, che nei weekend hanno raggiunto i 19mila”. E questa lunga stagione florida dal punto di vista turistico si è arricchita anche di una produzione cinematografica sul Lario. “Sono in corso le riprese di una serie americana, che hanno portato sul territorio quasi 200 persone alloggiate per oltre un mese negli hotel lariani – spiega Castelli – Nei giorni scorsi sono stati a Lenno e Ossuccio, oggi a Mezzegra e da domani ad Argegno, dove saranno necessarie brevi chiusure della Regina”.

Intanto proseguono i lavori per la variante della Tremezzina. “Stanno seguendo il cronoprogramma e sono a buon punto – dice Castelli – Fino ad ora non hanno creato particolari criticità, soltanto qualche rallentamento”.