Scoperto con droga e denaro, denunciato un 18enne comasco. Ieri sera, il ragazzo è stato notato da una pattuglia delle volanti della questura di Como in atteggiamento sospetto in via Statale per Lecco, a Lipomo.

I poliziotti hanno deciso di fare un controllo e hanno accertato che il 18enne nascondeva tre involucri termosaldati con oltre 2 grammi di hashish e 225 euro in contanti in banconote di vario taglio. E’ stato denunciato per spaccio. Controlli anche nella sua abitazione, ma non sono state trovate altre sostanze stupefacenti.