Stop obbligo vaccinale per i sanitari. Tornano in corsia i medici non vaccinati contro il Covid. Da ieri infatti è caduto l’obbligo di vaccinazione per il personale sanitario. L’ordinanza sarebbe scaduta il prossimo 31 dicembre. L’approvazione del nuovo provvedimento porta dunque alla reintegrazione di tutto il personale sanitario sospeso per non aver adempiuto all’obbligo vaccinale.

“Da ieri abbiamo tolto la sospensione, oggi partiranno le comunicazioni per il reinserimento. Nel Comasco si tratta di una cinquantina di medici che erano stati sospesi perché non in regola con l’obbligo vaccinale – spiega Gianluigi Spata, presidente ordine dei medici di Como – Occorre però specificare che la maggior parte di questi sono in pensione oppure si tratta di colleghi che fatto fino alla seconda dose di vaccino”. Poi Spata sottolinea: “Non è eliminando le sospensioni che risolviamo il problema della carenza dei medici. Nel nostro territorio – come detto – la maggior parte dei medici sospesi è in pensione”.

“Io credo nella vaccinazione che ha salvato moltissime vite. Negare la validità è un controsenso – e conclude – Le vaccinazioni vanno fatte anche ora se vogliamo tenere sotto controlli il Covid”.