Furto ieri mattina in un negozio di alimentari di via Indipendenza a Como. Una dipendente si è accorta di un uomo che si aggirava tra gli scaffali e nascondeva nello zaino generi alimentari per un totale di circa 60 euro. La commessa ha cercato di fermarlo, trattenendolo per la maglia, ma l’uomo l’ha strattonata. L’ha spinta ed è scappato. La donna ha fornito una descrizione del ladro agli agenti delle volanti della questura di Como, intervenuti nel negozio. Quindi avviate le ricerche. Attorno alle 15, avvistato il sospettato dalla polizia e dai militari dell’esercito in piazza Matteotti. Poi fermato e controllato. Nello zaino aveva gli alimenti rubati nel negozio. La commessa lo ha riconosciuto. L’uomo, un 47enne italiano senza fissa dimora, è stato denunciato con l’accusa di rapina impropria. Era già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, furto, guida in stato di abbrezza, porto abusivo di armi.