“Noi diciamo sbagliare è umano, ma umano è l’amore più dell’errore e in questa prospettiva cercheremo di prendere la strada per Doriano e, mi permetto di dire, anche per Antonio”

Il vicario episcopale di Lecco monsignor Maurizio Rolla ha celebrato il funerale del comandante dei carabinieri Doriano Furceri. Nella sua omelia ha ricordato anche il brigadiere Antonio Milia, che ha sparato al suo superiore.

Monsignor Rolla si è rivolto al comandante generale dell’Arma. “C’è un’espressione meravigliosa di fronte alla vostra presenza, servitori della patria. – ha detto monsignor Rolla – Servitori dell’amore verso qualcosa di grande. Certo, ci sono le famiglie di Doriano e anche di Antonio. Oggi di Doriano in particolare, in questa esperienza così tragica. Li accompagni tutti e due uno nel ricordo e uno della prospettiva di una strada che magari possa trovare qualcosa di buono”.

Al termine della liturgia, una nipote ha ricordato Doriano Furceri, come carabiniere ma anche come marito, papà, zio e amico. “Un carabiniere con la C maiuscola – ha detto – Un eroe che non dovrà essere dimenticato”.