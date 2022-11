Dopo il giro dei cimiteri cittadini sono partiti a inizio settimana i sopralluoghi negli edifici scolastici. Questa mattina appuntamento all’Istituto Comprensivo di Como Centro che comprende anche la scuola Parini di via Gramsci. Presente l’assessore ai Lavori pubblici Maurizio Ciabattoni e il dirigente scolastico Valentina Grohovaz. Obiettivo: la verifica delle problematiche esistenti legate soprattutto alla scarsa manutenzione degli edifici. Infissi, alcune parti strutturali e infiltrazioni e ancora la messa in regola per la prevenzione dagli incendi. Nel caso specifico della scuola Parini si attende ormai da mesi un intervento dopo il crollo dell’ingresso principale.

“A inizio anno sarà avviato il cantiere per il rifacimento della scala”, ha spiegato Grohovaz. “Questa mattina l’assessore ha visitato i sette plessi scolastici per verificare la situazione di ciascuno – ha aggiunto – La scuola che necessita di più interventi soprattutto all’interno è l’istituto Virgilio di via Magenta”. “Non si tratta di interventi strutturali ma di lavori per migliorare l’interno del plesso – ha aggiunto Grohovaz – Imbiancature, controsoffitti e ancora nuovi infissi. E’ una scuola che ha bisogno di diversi interventi”. Poi si passa alla questione più complicata, ossia l’asilo Sant’Elia e la primaria Gobbi di via Viganò. “Nella Gobbi, dove ospitiamo i bambini dell’asilo Sant’Elia, si è verificato un allagamento al terzo piano la scorsa settimana e abbiamo dovuto evacuare due classi”. Poi sull’asilo Sant’Elia il dirigente ha aggiunto: “E’ una situazione precaria. Non sappiamo quando inizieranno i lavori di ristrutturazione, ho chiesto al Comune se i bambini attualmente trasferiti nella Gobbi possono trovare ospitalità in altri istituti, ma per non creare disagi alle famiglie dovrebbe essere una scuola del quartiere o comunque facilmente raggiungibile”. Infine ha concluso: “Con il sopralluogo l’assessore ha dato modo di verificare le problematiche e le situazioni che le scuole devono affrontare”.

I prossimi sopralluoghi

Intanto l’assessore Ciabattoni ha fissato le date per i prossimi appuntamenti: domani sopralluogo all’Istituto Comprensivo di Rebbio in via Cuzzi e all’Istituto Comprensivo di via Brogeda. Poi il 7 novembre all’Istituto Comprensivo Como Borghi e infine il giorno dopo in via Mantegazza con la visita dell’Istituto Comprensivo Lora – Lipomo. Dopo i cimiteri e le scuole, sarà la volta delle case popolari di Como.