Natale a Como, pubblicato l’avviso per l’installazione della ruota panoramica e delle giostre in città. Gli operatori interessati possono fare domanda entro la mezzanotte del 17 novembre.

Nel dettaglio la ruota panoramica sarà allestita sul lungolago Mafalda di Savoia mentre la giostra dei cavalli sarà collocata in piazza Volta e in viale Puecher quella dei miniottovolanti dal 4 dicembre fino all’8 gennaio.

Prende dunque forma il nuovo Natale a Como. Non più dunque un unico bando. Diversamente dal passato infatti l’amministrazione ha deciso di riconsiderare il modello organizzativo finora seguito e di procedere con bandi distinti per favorire una maggiore concorrenza. Nei giorni scorsi è arrivata un’offerta per il mercatino delle casette e un’offerta anche per la pista del ghiaccio. Infine per quanto riguarda il bando luminarie in città è arrivata più di una manifestazione di interesse.

“Tra pochi giorni chiuderemo gli avvisi e si potrà procedere con gli allestimenti”, ha fatto sapere l’assessore al Commercio di Palazzo Cernezzi, Michele Cappelletti.