Confcommercio Como premia i suoi fedelissimi. Ogni anno, da ormai 17, gli iscritti da oltre 20 anni all’associazione vengono premiati per la loro fedeltà associativa. “E’ un momento a cui teniamo moltissimo, è la festa dei nostri associati. Soprattutto in un periodo come quello attuale, è doveroso soffermarsi e riconoscere la passione, l’impegno e i moltissimi sacrifici messi in campo dalle attività nostre associate – afferma il direttore di Confcommercio Como Graziano Monetti – a loro dobbiamo dire grazie, grazie per tenere vive le nostre città e per credere nella nostra Associazione da 20 e più anni”.

L’evento di nuovo in presenza, il saluto del presidente Sangalli

Quest’anno, dopo due di pandemia durante i quali l’evento è stato organizzato in videoconferenza, gli associati si sono riuniti ad Appiano Gentile e hanno potuto festeggiare insieme guardandosi negli occhi e stringendosi la mano.

Emblematico il saluto del presidente di Confcommercio Imprese per l’Italia Carlo Sangalli che ha dichiarato: “Peggio di questa crisi c’è solo il dramma di sprecarla e il primo modo sarebbe chiudersi alla partecipazione entrando in un lockdown civico quasi con l’idea che non si possa fare la differenza di fronte ai fenomeni globali che ci sconvolgono, dalla pandemia al caro energia. Gli Associati, invece, che lottano, si rialzano, si spendono e si impegnano fanno la differenza”.

Sangalli ha concluso il suo saluto ricordando che non bisogna mai guardare il futuro dallo specchietto retrovisore ma esplorare con coraggio e con la forza di sentirsi comunità, la nostra, quella di Confcommercio”.

Ciceri: “La nostra forza viene dai nostri associati”

Il presidente di Confcommercio Como Giovanni Ciceri ha evidenziato l’importanza di credere in un’associazione: “Quando si rimane insieme così a lungo le motivazioni profonde vanno cercate nel senso di appartenenza e nella convinzione che stare insieme e uniti in una confederazione possa fare la differenza per il bene del singolo e di tutta la comunità”.

“Per noi è un orgoglio consegnare questo premio – conclude il presidente di Confcommercio Como Giovanni Ciceri – ed è giusto sottolineare che la forza della nostra Confcommercio Como deriva dai nostri associati che con la loro passione e il loro impegno animano le nostre città ogni giorno”.

Ai premiati è stata consegnata la targa che celebra la fedeltà associativa e l’attestato.

Tutti i nomi dei soci premiati

Barbaro Giovanni, Appiano Gentile, iscritto da 20 anni

Panificio Vago Snc Di Vago Paolo E Walter, Bregnano, iscritto da 21 anni

Bar Tabacchi La Piazzetta di Totaro Vincenzo, Binago, iscritto da 22 anni

Ro.Ce Snc Di Robustelli Luca & C., Como, iscritto da 22 anni

Zocchi Roberto, Guanzate, iscritto da 22 anni

Sb Group S.R.L., Como, iscritto da 23 anni

Agip Di Trombetta Valter, Tavernerio, iscritto da 24 anni

Rascio Luca, Como, iscritto da 24 anni

Panificio Silvani Oliviero, Olgiate Comasco, iscritto da 25 anni

Pasticceria Gelateria Bar Sydney2000, Bulgarograsso, iscritto da 25 anni

Alimarket Trezzi Sas Di Trezzi Tiziano &C., Brenna, iscritto da 26 anni

Axolute Comfort Hotel, Cantù, iscritto da 26 anni

Panificio Marelli Simone, Cantù, iscritto da 28 anni

Guerrera Augusto, Cantù, iscritto da 28 anni

Pescheria Frigerio Piera Snc Di Fumagalli Giancarlo E Marco, Erba, iscritto da 32 anni

Gioielleria Cappelletti Arturo Sas Di P.Cappelletti, Cantù, iscritto da 32 anni

Immobiliare Bertossi Snc, Como, iscritto da 33 anni

Macelleria F.lli Valsecchi Di Valsecchi Mario e Giovanni, Bosisio Parini, iscritto da 33 anni

Bossi Srl di Cattini Giorgio, Cantù, iscritto da 34 anni

Campeggio Au Lac De Como Sas Di Guglielmana S. & C., Sorico, iscritto da 35 anni

Center Of Garden S.R.L. di Rossini Dario, Erba, iscritto da 39 anni

Locanda S. Giuseppe di Marinelli Pasquale, Erba, iscritto da 41 anni

Eredi Maspero Di Maspero Massimo & C. S.A.S., Cantù, iscritto da 44 anni

Caffe’ Tagliabue S.A.S. , Cantù, iscritto da 44 anni

Bianchi Giovanni Srl, Lipomo, iscritto da 44 anni

Eredi Di Valli Antonio Srl, Albiolo, iscritto da 44 anni

Albergo Milano, Como, iscritto da 44 anni

Bar Piccadilly di Sesti Bruno, Menaggio, iscritto da 50 anni

Macelleria Bottari Snc, Carlazzo, iscritto da 56 anni