I lavori in via Borgovico vecchia procedono regolarmente, nonostante il ritrovamento ieri mattina di una tomba del tardo Medioevo durante gli scavi. Il cantiere, avviato a metà ottobre, riguarda i sottoservizi, in particolare acqua e gas. “La scoperta è avvenuta in una corte privata, – spiegano dal Comune – dunque non ha inciso sui lavori, che proseguiranno a ritmo serrato per concludersi prima degli eventi natalizi in città”.

Ieri mattina, il sopralluogo dell’assessore all’Urbanistica di Palazzo Cernezzi Enrico Colombo assieme agli archeologi, che hanno verificato il reperto e valutato il ritrovamento. “Da quanto è emerso – spiegano dal Comune – si tratta di una scoperta senza particolare valore. Con ogni probabilità dunque il ritrovamento sarà coperto”.

Si prevede dunque che, senza ulteriori imprevisti, il cantiere, che sta provocando non pochi disagi alla viabilità cittadina in particolare nelle ore di punta, si concluda prima della fine di novembre con l’asfaltatura della via Borgovico.