Investita da un’auto a pochi passi da casa, una 24enne di Orsenigo è stata ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. L’incidente è avvenuto poco dopo le 14.30 di oggi nella frazione di Parzano, in via per Erba. La ricostruzione di quanto accaduto è al vaglio degli agenti della polizia locale intercomunale Briantea.

In base alle prime ricostruzioni, la 24enne stava attraversando la strada in via per Erba. Era a piedi a poca distanza da casa. In quel momento è sopraggiunta una Lancia Y guidata da una donna di 32 anni, che viaggiava in direzione del centro di Orsenigo. Per cause ancora da chiarire, la vettura ha investito la 24enne.

Un impatto violento, nel quale la giovane che stava attraversando ha riportato ferite e traumi purtroppo molto gravi. La conducente dell’auto, illesa ma sotto shock, ha subito chiamato i soccorsi. Sono intervenuti l’ambulanza e l’automedica. E’ stato poi chiesto l’invio dell’elicottero del 118 e la 24enne è stata trasportata all’ospedale di Bergamo. E’ ricoverata in condizioni molto gravi. Gli agenti della polizia locale intercomunale Briantea hanno effettuato i rilievi e sono al lavoro per chiarire la dinamica dell’incidente.