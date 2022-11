Tre ubriachi al volante, compreso un neopatentato e un 57enne che sfrecciava a quasi 115 chilometri orari in città. Multe e patenti ritirate nei controlli notturni della polizia locale di Cantù. Il comando della Città del Mobile ha schierato gli agenti con etilometro e telelaser per garantire maggiore sicurezza anche in orario notturno, in particolare nel recente, lungo ponte di Ognissanti.

I posti di blocco e i controlli hanno interessato l’intera città di Cantù, dal centro alla periferia. I controlli sono stati concentrati in particolare sul contrasto alla guida in stato di ebbrezza e all’eccesso di velocità. Sono stati controllati 42 veicoli e 3 conducenti sono risultati positivi all’etilometro.

Alcol alla guida

In piazza Parini, un diciannovenne di Lentate, neopatentato, è risultato positivo con tasso alcolemico pari a 0,57. Sanzione da 724 euro e ritiro della patente per la sospensione fino a 8 mesi, con la decurtazione di 20 punti. Sempre in piazza, multa da 543 euro per un 24enne di Cucciago che aveva esagerato con l’alcol prima di mettersi alla guida. Anche in questo caso, patente ritirata per la sospensione fino a 6 mesi, con la decurtazione di 10 punti.

In via Grandi, per una 22enne canturina è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza, perché il tasso alcolemico era quasi tre volte superiore al limite consentito. La patente della giovane è stata ritirata per la sospensione fino a un anno, con la decurtazione di 10 punti. Rischia un’ammenda fino a 4.800 euro e l’arresto fino a sei mesi.

Velocità eccessiva

Il telelaser invece ha pizzicato un 57enne di Verano Brianza che viaggiava in via Milano, in direzione del centro cittadino, alla velocità di 114 chilometri orari. Per l’automobilista sanzione di 724 euro e il ritiro della patente per la sospensione fino a 3 mesi, oltre alla decurtazione di 6 punti.

Le parole dell’assessore

“I servizi straordinari serali proseguiranno – ha sottolineato l’assessore alla Legalità e sicurezza Maurizio Cattaneo – Ringrazio le donne e gli uomini del Comando per la disponibilità e per l’impegno che ha consentito di ottenere prontamente apprezzabili risultati sul fronte della sicurezza stradale. La guida in stato di ebbrezza e la velocità eccessiva sono fenomeni altamente pericolosi e non tollerabili”.