Portici Plinio. Intervento delle volanti della polizia di stato ieri intorno alle 17 a Como nella zona dei Portici Plinio per un uomo ubriaco molesto. Gli agenti si sono avvicinati per calmarlo e per tutta risposta ha iniziato a insultarli. Si tratta di un 35enne di origini tunisine domiciliato a Cernobbio e regolare sul territorio.

I poliziotti mentre lo accompagnavano in questura hanno notato anche che cercava di disfarsi di un piccolo involucro poi risultato contenente hashish. Una volta raggiunti gli uffici di viale Roosevelt ha continuato con ingiurie e minacce, si è denudato e anche urinato nella sala della questura. E’ stato denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, imbrattamento e deturpamento e sanzionato per ubriachezza molesta e per il possesso di stupefacenti ad uso personale.