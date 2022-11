Tre punti importanti per i ragazzi di mister Moreno Longo. La sfida tra due grandi deluse del campionato ha premiato il Como. I lariani si sono imposti per 1-0 contro il Venezia. Decisiva una rete del capitano Alessandro Bellemo al 65′. Il gol del centrocampista ha concretizzato una fase di gioco in cui il Como aveva preso in mano decisamente il pallino del gioco, con gli ingressi in campo di Cesc Fabregas, Patrick Cutrone e Vittorio Parigini.

Una affermazione importante per la classifica in una giornata in cui la classifica di serie B si è ulteriormente compattata, con i risultati che hanno sorriso agli azzurri, che domenica prossima saranno impegnati allo stadio Marassi contro il Genoa (inizio alle 16.15). Il Como ha superato Benevento e Cosenza e distanziato lo stesso Venezia, penultimo e il Perugia, ultimo. I lariani, con 12 punti, sono 16esimi a -1 dal Modena, -2 dal Pisa e -3 da Cittadella, Spal e Palermo.

La cronaca della partita

Contro il Venezia mister Longo sceglie la coppia Mancuso – Cerri per l’attacco, confermando dietro le punte Alex Blanco nel ruolo di centrocampista.

Il Como si fa vedere al quarto minuto, Baselli di tacco mette dentro per Arrigoni che crossa in mezzo per Bellemo, il capitano colpisce di testa ma non è preciso.

Ancora i lariani, questa volta con Arrigoni che crossa dentro per Cerri, il numero 27 la spizza di testa per Mancuso che al volo calcia alto di poco.

Al 14’ Nicholas Ioannou prende un colpo in testa dopo un cross sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il numero 44 non ce la fa e dopo l’intervento dei medici viene sostituito da Andrea Cagnano.

Il Como gioca meglio nei primi 20 minuti, con Baselli che ispira la manovra dei lariani e Cerri che fa da torre in mezzo all’attacco.

Ancora il Como su rimessa laterale da posizione offensiva, Cerri di petto in mezzo all’area serve Mancuso ma la sua conclusione al volo è fermata in presa da Maenpaa.

Il Venezia ha una grossa occasione con Cuisance che però termina alta. Il Como ci prova su punizione al 42’ ma la palla termina a lato.

Il primo tempo termina così con il risultato di 0-0.

Stessi 22 anche nella ripresa con il Como che al 51’ ha un’occasione su calcio d’angolo con la palla però che, colpita di testa, termina alta.

Al 60’ il Como va ancora vicino al gol, questa volta con Baselli che dal limite dell’area calcia rasoterra, fuori di pochissimo.

Per il Como entrano Fabregas, Cutrone e Parigini per Baselli, Mancuso e Blanco. Il Como trova il vantaggio dopo 5 minuti: Parigini mette in mezzo all’area per Bellemo che con una volee conclude a rete e fa esplodere il Sinigaglia.

Il Como prende coraggio: punizione di Bellemo che crossa in mezzo per Cerri, ma il suo colpo di testa esce alla sinistra di Maenpaa.

I Lariani provano a chiuderla, Parigini recupera una gran palla a metà campo e serve Cutrone da posizione defilata, il numero 63 converge e tira a giro di destro con la palla che esce di pochissimo.

Il Como trova il goal con Cerri ma il numero 27 era partito sul lancio lungo in posizione di fuorigioco e Miele di Nola annulla.

I biancoblù vanno vicini al raddoppio con Parigini, che servito da Cerri mette fuori di poco. C’è spazio anche per Iovine che entra al posto di Arrigoni.

Dopo quattro minuti di recupero il fischio finale, il Como vince 1-0.