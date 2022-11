Salvataggio in acqua, un intervento di soccorso tutt’altro che semplice, dove ogni fase rappresenta un punto cruciale per la buona riuscita dell’operazione. Sommozzatori e reparto volo dei vigili del fuoco impegnati in un addestramento nel ramo lecchese, hanno simulato le manovre necessarie per recuperare una persona in difficoltà.

Le operazioni di soccorso

‘Dall’imbarco a terra al sorvolo in elicottero, poi il tuffo in acqua per le operazioni di soccorso: storia di un salvataggio nel lago di Como’. Con queste parole e un video suggestivo i vigili del fuoco raccontano su Twitter cosa significa intervenire in caso di emergenza sul Lario, e ancora, quanto sia importante esercitarsi per essere pronti nell’eventualità di una reale necessità.