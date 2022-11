Bus turistici via da piazza Roma. Riqualificazione di via Barelli e viale Innocenzo XI, via libera dalla giunta cittadina a 99mila euro per gliinterventi. Il progetto rientra nella mini rivoluzione annunciata nei giorni scorsi dal sindaco della città Alessandro Rapinese, ossia l’addio ai bus turistici da piazza Roma e alle auto da piazza Perretta.

Nel dettaglio saranno realizzati tre spazi per i bus turistici in viale Innocenzo XI, nell’area adiacente all’hotel. “L’intera zona sarà totalmente riqualificata con asfaltature e l’installazione di una banchina anche per persone disabili che potranno scendere dal bus e attraverso un percorso curato arrivare in centro storico”, aveva spiegato il primo cittadino nei giorni scorsi.

Nell’intervento rientra dunque la sistemazione dei marciapiedi e l’eliminazione delle barriere architettoniche e nuove infrastrutture stradali. Con la realizzazione degli spazi per i bus turistici in viale Innocenzo XI, l’obiettivo della giunta cittadina è dunque riqualificare l’intera area. “Stiamo valutando un riordino complessivo dei posti auto lungo viale Innocenzo XI – ha ancora detto Rapinese nei giorni scorsi – Finalmente non avremo più pullman in giro per la città. Una volta fatti scendere i passeggeri, i bus dovranno poi dirigersi in via Regina e posteggiare negli stalli dedicati. Non impatteranno più sulla città”.

Infine il piano dell’amministrazione prevede lo spostamento dei posti gialli – assegnati ai residenti – da piazza Perretta nella vicina piazza Roma, una volta liberata dai bus.