“La Statale Regina rischia di trasformarsi in un imbuto, così come le vie Borgovico e Per Cernobbio”: è la preoccupazione espressa dall’assessore alla Mobilità del Comune di Como, Enrico Colombo, in vista della Città dei Balocchi in programma nella vicina Cernobbio, a cui si sommeranno gli eventi natalizi del capoluogo.

“Devo contattare al più presto il sindaco di Cernobbio Matteo Monti – spiega l’assessore – per capire quali strategie abbiano in mente per gestire la viabilità. Stiamo strutturando un piano del traffico per il nostro Comune ma vorremmo coordinarci, visto che parliamo di due manifestazioni vicine e concomitanti”.

Timori sul fronte viabilistico sono stati espressi nei giorni scorsi anche dal comandante della polizia locale di Tremezzina, Massimo Castelli. “Il rischio congestione c’è. Cernobbio potrebbe attirare, vista la vicinanza, ancora più famiglie dal lago e dalle valli. – aveva dichiarato Castelli – Da Como verso Cernobbio dobbiamo aspettarci un notevole afflusso di persone. Nel capoluogo sicuramente ne risentirà via Borgovico”.

A Palazzo Cernezzi intanto si sta lavorando alla creazione di una pagina web dedicata agli eventi di Natale in città, che per ora ha soltanto una homepage con l’immagine del nuovo logo della manifestazione.

“Una sezione del sito sarà dedicata al piano viabilistico, – spiega Colombo – con tutti i dettagli per raggiungere i luoghi dedicati agli eventi natalizi. Dalle linee dei bus ai parcheggi, con l’aggiornamento in tempo reale dei posti disponibili. Il sito sarà attivo e completo per l’inizio della manifestazione”.