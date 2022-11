Aumentare l’attrattività turistica del Lago di Como in tutte le stagioni dell’anno. Questo l’obiettivo dei progetti in ambito sportivo e ricreativo finanziati con i fondi regionali. Interesseranno nello specifico l’impianto “BMX STADIUM” di Olgiate Comasco e poi più in generale il territorio del Triangolo Lariano.

“Sono due progetti molto belli e che ho seguito personalmente” ha commentato Alessandro Fermi, presidente del Consiglio regionale della Lombardia “uno riguarda l’Olgiatese e prevede di ammodernare in modo importante il centro di BMX dove ci sono non solo ragazzi ma anche campioni che stanno crescendo. Il finanziamento complessivo è di quasi 1 milione di euro e consentirà di avere uno dei centri più belli su tutto il territorio regionale. L’altro progetto è collegato al tema dello sport e del turismo, sono 1 milione di euro (oltre ai 3 milioni di euro erogati dal Ministero) per implementare tutta l’attrattività turistica del Triangolo Lariano”.

L’impianto denominato BMX STADIUM di via Sterlocchi, vedrà quindi il completo rifacimento della pista e dunque la realizzazione di un nuovo circuito rispondente alle esigenze di categoria e poi anche la costruzione di nuovi locali accessori come la palestra, l’infermeria e gli spogliatoi. Per migliorare invece la ricettività turistica del Triangolo Lariano è in programma la sistemazione dei sentieri, della cartellonistica, l’ampliamento delle aree parcheggio, la ristrutturazione di una struttura ricettiva, il miglioramento dei servizi per l’antincendio boschivo e la realizzazione di alcuni tapis roulant e impianti da sci sul Monte San Primo.