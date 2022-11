A Moltrasio assegnata la Bandiera Arancione, il prestigioso riconoscimento del Touring Club Italiano per i piccoli borghi italiani eccellenti. Il comune diventa la terza località certificata in provincia di Como. Mentre, anche grazie alla certificazione del Comune di Castione della Presolana, sale a 18 il numero di località “arancioni” in Lombardia. Sono 274 in totale sul territorio nazionale.

“Moltrasio premiata con la Bandiera Arancione – si legge nella nota del Touring Club Italiano – per la presenza di itinerari tematici, ben segnalati, che permettono di scoprire il patrimonio e i luoghi più suggestivi del territorio. La località è vivace, con strutture ricettive, ristorative e attività, ed è immersa in un contesto naturalistico di pregio. Pannelli descrittivi esaustivi – si legge ancora – permettono di avere informazioni utili sugli attrattori storico-culturali”.

Moltrasio fin dal XVIII è stato meta di villeggiatura

Il piccolo comune, di circa 1.500 abitanti, fin dal XVIII è stato meta di villeggiatura e, poi, turistica. Stradine e scale pavimentate in pietra collegano le varie frazioni e il territorio, con il suo patrimonio storico e le bellezze naturali, attraverso 4 percorsi a tema (acqua, pietra, storia, panorama). Nella frazione Borgo la chiesa parrocchiale dedicata ai Santi Martino e Agata conserva tesori artistici tra i quali una Sacra Spina e un polittico del 1507, opera di Alvise de Donati. In località Vignola sorge la chiesetta romanica di S. Agata, opera dei “Maestri Comacini”, recentemente restaurata e con affreschi di pregio. Notevoli sono alcune ville (oggi private) che in passato hanno ospitato anche personaggi e artisti, come la villa dove dimorò Winston Churchill.