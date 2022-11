Un cane caduto in un pozzo di raccolta dell’acqua piovana è stato recuperato dai vigili del fuoco. L’intervento nel pomeriggio di oggi a Como, in via Roscio. Il cane Bassethound era precipitato nel pozzo e i proprietari, che non riuscivano a recuperarlo hanno chiesto aiuto ai vigili del fuoco.

I pompieri della

sede centrale di via Valleggio hanno portato in salvo l’animale, in buone condizioni e subito restituito ai proprietari.