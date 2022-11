Tragico incidente a Carlazzo, in località San Pietro Sovera. Poco dopo le 15, per cause ancora in corso di accertamento, un’auto e una moto si sono scontrate. Un impatto violento, nel quale il centauro, 29 anni, ha riportato purtroppo lesioni e traumi gravissimi. Rapido l’intervento dei soccorsi. Si è levato in volo anche l’elicottero del 118.

Purtroppo per il 29enne però non c’è stato nulla da fare. Accertamenti dei carabinieri della compagnia di Menaggio per chiarire la dinamica del drammatico schianto.