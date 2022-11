Le moto erano il suo lavoro e la sua passione. E in sella a una moto, in un tragico schianto a Carlazzo, in località San Pietro Sovera, ha perso la vita Lorenzo Funghini, 29enne di Menaggio, titolare di un’officina a poca distanza dal punto in cui è avvenuto il drammatico incidente.

Poco dopo le 15, Il 29enne era in sella a un Tmax e stava percorrendo la statale in direzione di Carlazzo. All’altezza dell’incrocio con via Molinazzo, per cause ancora da chiarire, il motociclista si è scontrato con una Golf che, dalle prime informazioni, stava effettuando una svolta. La moto avrebbe continuato poi la corsa andando a sbattere anche contro un secondo mezzo, un furgone Dacia che precedeva la prima macchina coinvolta nell’incidente.

L’impatto è stato violento. Le condizioni del motociclista sono apparse subito gravissime. Per i soccorsi sono intervenute l’automedica e l’ambulanza della Croce Rossa di Menaggio ed è stato chiesto l’intervento anche dell’elisoccorso del 118. Per Lorenzo Funghini però non c’è stato purtroppo nulla da fare. E’ morto per i traumi e le ferite riportate nell’incidente. Illesi, anche se sotto shock i conducenti delle due vetture coinvolte.

Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Menaggio. Informata la procura di Como. Il sostituto procuratore Antonia Pavan ha disposto il sequestro dei tre veicoli coinvolti. Non è stata invece richiesta l’autopsia. La statale Regina è stata temporaneamente chiusa per le operazioni di soccorso e per i rilievi dopo l’incidente.

Lorenzo Funghini viveva con i genitori e la sorella a Menaggio. Grande appassionato di moto, soprattutto da enduro e da cross, dal 2020 a Carlazzo gestiva il “Wild Garage”. Come pilota partecipava anche a gare e raduni, come mostrano anche le numerose immagini postate sui suoi profili social.

Il sindaco di Menaggio ha voluto subito rivolgere un pensiero alla famiglia di Lorenzo con un messaggio pubblicato sulla pagina Facebook del Comune. “Una nuova tragedia ha colpito la nostra Comunità oggi – si legge – In un incidente con la moto ha perso la vita Lorenzo Funghini, giovane di 29 anni che abitava in paese con la famiglia. Una preghiera per lui e per la famiglia in questo momento tragico”. Numerose, sempre sui social, le manifestazioni di cordoglio ed i ricordi degli amici.