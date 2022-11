Il gruppo Acinque (la multiutility comasca e monzese attiva nel settore dell’energia) dal primo ottobre scorso con la nuova denominazione, ha diffuso i dati relativi al bilancio dei primi nove mesi dell’anno. “Anche nell’attuale contesto macroeconomico” fanno sapere “il gruppo prosegue nel consolidamento e nello sviluppo di tutti i business, con investimenti sostenibili, a beneficio dei territori di riferimento”.

L’ammontare complessivo dei ricavi delle vendite consolidate nei primi nove mesi del 2022 risulta pari a 474,0 milioni di euro, (in crescita rispetto al 2021 quando ammontava a 298,5 milioni di euro) principalmente per effetto dello straordinario rialzo dei prezzi dell’energia connesso al contesto in cui versano i mercati e per il forte sviluppo delle attività di efficientamento energetico. Il margine operativo lordo (Ebtida) è pari a 76,5 milioni di euro (nel 2021 era di 63,3 milioni di euro). È stato registrato dunque un +20,9% tenuto conto anche delle partite non ricorrenti per 15,3 milioni di euro in ambito idrico. Per quanto riguarda invece il margine operativo netto (Ebit), è pari a 35,9 milioni di euro, dato che mostra (rispetto allo scorso anno) un aumento del 33%.

Il risultato netto di Acinque è di 27,6 milioni di euro. In questo caso, è stato registrato un calo rispetto ai 28,6 milioni di euro del 2021. Gli investimenti si attestano a 44,6 milioni di euro (erano 51,1 milioni nel 2021) mentre l ‘indebitamento finanziario netto è pari a 199,9 milioni di euro.