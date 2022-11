Palazzo Cernezzi avvia, in collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato dell’Insubria e Confcooperative Insubria, un percorso di formazione e confronto con gli enti del terzo settore.

E’ stato infatti pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Como un avviso per selezionare un gruppo di massimo dieci enti del terzo settore disponibili, in un percorso di confronto, a ripensare le modalità di rapporto di collaborazione tra ente locale e terzo settore e a proporre strumenti da inserire nel Regolamento per l’amministrazione condivisa.



Gli enti selezionati potranno suggerire modalità di lavoro che possano diventare pratica quotidiana e incrementare così le risposte ai bisogni di welfare locale.

Gli esiti del lavoro congiunto confluiranno nella bozza di Regolamento che verrà sottoposta alle commissioni consiliari per l’avvio dell’iter di approvazione.

Gli enti interessati a candidarsi devono inoltrare domanda entro il 14 novembre tramite PEC, all’indirizzo: comune.como@comune.como.pec.it. L’oggetto sarà “Domanda di partecipazione alla selezione di ente del terzo settore per una amministrazione condivisa“.

Gli enti selezionati dovranno partecipare a riunioni di lavoro con cadenza quindicinale nel periodo compreso tra metà novembre e la fine di gennaio 2023.

L’attività dovrà essere svolta in forma gratuita. La prima riunione, riservata agli enti selezionati, è fissata per lunedì 21 novembre alle 16.00.