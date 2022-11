La polizia locale di Como cerca unità cinofile destinate ai controlli antidroga.

Pubblicato l’avviso esplorativo per raccogliere le manifestazioni di interesse destinate alla successiva procedura di affidamento del servizio. E quindi, l’attuale procedura, non comporta al momento nè una proposta contrattuale nè la definizione di una graduatoria. Ma solo – come detto – la raccolta delle manifestazioni d’interesse.

Nel documento accessibile sulla piattaforma Sintel di Regione Lombardia è possibile trovare tutte le informazioni. Il futuro gestore sarà chiamato ad offrire dei servizi a chiamata con unità cinofila per un massimo di 14 bonifiche antidroga a Como. E’ necessario essere in possesso della certificazione che attesti che i cani siano in grado di rilevare e segnalare sostanze stupefacenti in aree esterne, interne, veicoli e anche su persone. Le uscite saranno concordate con il comando con un preavviso minimo di 24 ore.

Il Comune, in quanto stazione appaltante, si riserverà poi la facoltà di invitare alla procedura tutti gli operatori economici che avranno trasmesso entro i termini fissati la manifestazione di interesse, in possesso dei requisiti richiesti.