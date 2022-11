Controlli della polizia di stato, squadra volante, ieri in zona Como Borghi intorno a mezzogiorno. Gli agenti hanno notato un uomo in bici che vedendoli ha accelerato la pedalata. A nulla è valsa la richiesta di fermarsi, per tutta risposta è scappato verso il parcheggio della stazione e ha imboccato una stradina che costeggia i binari non percorribile in auto. Conoscendo la zona i poliziotti lo hanno aspettato alla fine del percorso, e cioè nel parcheggio dell’Ippocastano. Non è stato facile fermarlo perchè ha opposto resistenza, è stato poi accompagnato in questura. E’ un 32enne tunisino, risultato già noto alle forze dell’ordine per spaccio, denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.