opere di Walter Tacchini

a cura di Debora Ferrari e Luca Traini

con Marco Castiglioni, allestimento Sara Conte

Museo Castiglioni Varese e Sede BGP Como prorogate al 30 novembre



Visita guidata con l’artista alla presenza della sindaca di Arcola Monca Paganin e del district manager Banca Generali Private Guido Stancanelli

Con il successo delle mostre e il nuovo incontro che si tiene a novembre, la doppia mostra a Como

e Varese che rende omaggio ai prodigi e alle fantasticherie di Walter Tacchini, artista di La Spezia

dal respiro internazionale, è stata prorogata al 30 novembre. Nelle sue sculture c’è il segno di una

grande stagione della cultura europea che si muoveva tra Sartre, le sorelle De Beauvoir, Cocteau e

Prévert, con cui ha lavorato. Oggi ottantenne, è sempre dedito alla creazione con una verve

ineguagliabile (sculture, quadri e mobili rigenerati con Liguria Vintage).

Walter Tacchini



La sera del 16 novembre, alle ore 17.30 saranno presenti alla visita guidata con l’artista Monica

Paganini, sindaca di Arcola (SP) città di Walter Tacchini e Guido Stancanelli, district manager

Banca Generali Private, insieme ai curatori Debora Ferrari e Luca Traini e al direttore del Museo

Castiglioni di Varese Marco Castiglioni.



“Considerare la cultura come forza formidabile e valore inesauribile è un segno distintivo che

caratterizza l’impegno di Banca Generali Private di Como nella sua offerta in campo artistico”.

Scrive Guido Stancanelli, District Manager BGP, con Daniela Parravano, nella presentazione in

catalogo.



Al Museo Castiglioni il percorso si articola in rapporto alla maschera africana della collezione

Castiglioni, mentre a Como i quadri materici ci riportano al valore del simbolo e alla sua

interpretazione contemporanea, sul tema del tempo e della luce, elegante e poetica per un totale

di quasi 100 opere nelle due sedi. Un trittico speciale è stato fatto per la Città di Como.

Le mostre erano state annunciate in una conferenza incontro alla Fondazione Sangregorio di

Sesto Calende, partner culturale dell’iniziativa, il 25 giugno scorso alla presenza dell’artista, di

alcuni partner e dei responsabili della Fondazione.

Catalogo edito da TraRari TIPI in limited edition.

Orari di mostra e info:

Museo Castiglioni Varese www.museocastiglioni.it | BGP Como tel. 031 3254611