Informagiovani Como, a due mesi dall’inaugurazione della nuova sede di via Natta a Como, organizza un Open Day e per l’occasione invita il pubblico – mercoledì 16 novembre dalle 16 alle 22 – a partecipare gratuitamente alla escape room installata.

La escape room è un gioco di logica che si vive in prima persona nel quale i partecipanti, una volta rinchiusi in una stanza allestita a tema, devono cercare una via d’uscita utilizzando ogni elemento della struttura, cercando codici e indizi per risolvere enigmi rompicapo e indovinelli.

L’installazione di una escape room presso l’Informagiovani Como sarà l’occasione per aprire le porte del servizio, attivo in via Natta 16 nel centro storico di Como e rivolto ai giovani che vogliono orientarsi negli studi, nel mondo del lavoro, del volontariato e della partecipazione, grazie all’aiuto di operatori esperti.

“Due mesi dopo l’inaugurazione del nuovo servizio Informagiovani abbiamo deciso di dedicare la giornata di mercoledì 16 novembre a un Open Day che prevede l’installazione di una escape room” afferma Francesca Romana Quagliarini, assessore alle Politiche giovanili del Comune di Como. “La giornata di mercoledì 16 novembre sarà un’occasione di incontro, dialogo e aggregazione per favorire la partecipazione dei ragazzi, oltre che un’opportunità per presentare l’offerta del servizio”.

Per partecipare alle iniziative del 16 novembre è prevista l’iscrizione tramite il link: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-open-day-informagiovani-como-escape-room-464337876087

Informagiovani Como è aperto con le seguenti modalità: lunedì 16.00 – 18.30, mercoledì 19.30 – 22.00, venerdì 10.00 – 12.30.