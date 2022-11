Natale a Como. Il Comune ha assegnato l’appalto delle luminarie nelle vie cittadine all’azienda Seghieri per un totale di oltre 126mila euro. L’accensione delle luci è garantita entro il 5 dicembre e lo smontaggio è previsto dopo il 7 gennaio.

La proposta di allestimento natalizio per la città di Como – come si legge nella relazione tecnica presentata dall’azienda – prevede l’installazione due tipologie di luci: 297 modello a “Frangia” e 225 con la “Stella Siderale”. “Le arcate saranno distribuite ad una distanza di 15 metri circa l’una dall’altra in modo da garantire un effetto scenico di pienezza e luminosità”, si legge ancora nel documento approvato a Palazzo Cernezzi. Sul Lungo Lario Trieste – da Piazza Matteotti a Piazza Cavour – verranno inoltre allestiti 40 alberi con stringhe luminose a led e sul Lungo Lario Trento – da Piazza Cavour a viale Cavallotti – verranno allestiti in totale 111 alberi con stringhe luminose a led.

La giunta cittadina ha deciso di limitare la presenza delle luci alle vie dello shopping e ricorrendo a tecnologie a basso consumo energetico. Oltre venti le vie che saranno addobbate con le luminare natalizie. Non soltanto il centro ma anche la periferia con via Bellinzona nei tratti da piazza XXIV Maggio a via Brogeda e ancora via Varesina, da via Lissi a via Badone e infine via Canturina nei tratti da piazza Camerlata a via Turati e da via Sant’Antonino a via Valbasca.