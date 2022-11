Sfida senza precedenti per la Pallacaenstro Cantù, che domani al PalaDesio incontrerà per la prima volta nella sua storia Agrigento. Palla a due alle 13. La squadra avversaria, nata nel 1969, dopo un periodo in serie A2 dal 2012 per sette stagioni seguito da campionati in serie B, in questa stagione è stata nuovamente promossa.

Sulla panchina dei siciliani coach Devis Cagnardi, che in passato ha allenato anche Reggio Emilia, Treviglio e Bergamo. La squadra è settima nel girone verde di serie A2 con 6 punti.

“La settimana scorsa a Piacenza contro l’UCC Assigeco abbiamo approcciato l’incontro in maniera ottima a livello difensivo e con buone soluzioni in contropiede, il che significa che siamo sulla strada giusta – spiega coach Meo Sacchetti -. Arrivando da una bella vittoria fuori casa, adesso con Agrigento ci attende un banco di prova importante sul parquet di Desio. Non ci deve calare assolutamente l’attenzione, come invece era successo in casa con Trapani. Non dobbiamo avere paura di nessuno, ma rispetto sì. Agrigento ha sicuramente qualcosa dentro, come ha dimostrato nell’ultimo turno, quando hanno perso di misura e solo nel finale contro Milano”.