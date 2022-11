Mentre ancora manca una data per le primarie del partito guidato da Enrico Letta e anche un nome che metta d’accordo i Dem in vista delle elezioni regionali lombarde, a Como il Pd riparte dal locale. “Ricominciamo dagli amministratori” è infatti il titolo scelto per l’incontro organizzato nello Spazio Diaz a Como dalla Federazione provinciale del Pd. Obiettivo: “Creare un dialogo sul futuro dei territori del Comasco”.

“Gli amministratori sono coloro che vincono nei comuni, che hanno la concretezza e la capacità di tramutare in pratica la visione per la propria comunità” ha detto Angelo Orsenigo, Consigliere regionale lombardo del Pd ” ed è quindi proprio questo ciò di cui abbiamo bisogno in Regione Lombardia”

Presenti all’incontro, anche il segretario provinciale del PD di Como Federico Broggi, il senatore Alessandro Alfieri e Fabio Pizzul, capogruppo PD in Consiglio regionale che sulle primarie ha lanciato un monito: “Non sprecare l’occasione”. “Mi sarebbe piaciuto farle qualche mese fa in Regione Lombardia per il Pd, farle adesso con una coalizione piccolina mi sembra quasi un ripiego e mi preoccupa” ha detto Pizzul. E sebbene le primarie siano un modo per trovare nomi forti all’interno del partito, i nodi da sciogliere sono diversi ha spiegato ancora Pizzul: “Un nome forte per il Pd non è detto debba passare dalle primarie, poi non è questione solo di nomi. Si tratta di capire se ci sia una coalizione forte. A proposito di nomi io sarei per chiedere a Letizia Moratti di partecipare a delle primarie di coalizione in cui ci sia anche il Terzo Polo”.