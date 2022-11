(ANSA) – NAPOLI, 12 NOV – Controlli straordinari nei vicoli dei Quartieri Spagnoli di Napoli. I carabinieri della compagnia centro, insieme a quelli del reggimento Campania, hanno controllato decine di persone e ispezionato numerosi veicoli. Tre i giovani denunciati perché sorpresi con un coltello nelle tasche. Hanno 19, 22 e 23 anni e anche se sono stati controllati in luoghi e momenti differenti hanno utilizzato la stessa giustificazione: "Devo difendermi". Sequestrata una lama da 5 cm e due da 17. Denunciato anche un 50enne napoletano già noto alle forze dell’ordine. Il reato contestato è riciclaggio. E’ stato fermato in vico San Sepolcro in sella ad uno scooter rubato 6 giorni fa in Sicilia; telaio e carrozzeria erano stati completamente riverniciati. L’uomo era anche in possesso di una bustina di marijuana e per questo sarà segnalato anche alla Prefettura. Durante il servizio sono stati rinvenuti 10 dosi di marijuana: erano nascoste in un foro coperto da un manifesto funebre. 10 le contravvenzioni al codice della strada, 3 gli scooter sequestrati perché senza assicurazione. (ANSA).